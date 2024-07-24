В Башкирии ученых активно поддерживают грантами

Спасение от остеопороза, защита от токсичных выбросов, долговечные стройматериалы. Всё это становится достижением башкирских ученых, которые ведут свои разработки. В республике активно идёт поддержка научного сообщества. Ежегодно лучшие проекты получают финансирование гранта главы республики. Есть те, кто осознанно решается переехать из другого региона и работать в Башкортостане.

Химия — это почти что магия. Только вот на то, чтобы «сварить» такое чудо-зелье, ушел не один год. Результатами десятилетних трудов Булата Ахметшина стали два раствора. Один в помощь строителям, другой — аграриям.

Агрохимия уже прошла испытания и используется на практике. Одну партию закупили иностранные фермеры. А средством для стройматериалов уже обрабатывают парковки, крыши и автомойки. Подспорьем в работе стало создание молодежных лабораторий НОЦ. Научным сотрудником одной из которых и является Булат.

Дезактивация токсического действия полициклических ароматических углеводородов. Звучит как заклинание. На деле же Дмитрий Корнилов пытается «разоружить» опасные для здоровья соединения. Ученый ищет метод, как сделать их менее токсичными или вовсе безвредными. Многие из них провоцируют развитие онкологических заболеваний.

Научная работа Дмитрия была поддержана грантом Главы Республики Башкортостан. Молодой ученый теперь всецело может отдаться исследованиям. А родился и учился Дмитрий в Татарстане. Заниматься наукой начинал там. Но супруга «отвоевала» для родного Башкортостана талантливого ученого.

Врач Карина Ахиярова занимается комплексным анализом опорно-двигательного аппарата у молодых людей с дисплазией соединительных тканей. Такая патология приводит к развитию серьезных заболеваний, например, остеопороза. У больного кость способна сломаться даже при небольшой на неё нагрузке.

Исследования проходят на базе клиники БГМУ при поддержке гранта Главы Башкортостана. И это лишь несколько историй учёных, которые остались в республике, но занимаются работой зачастую мирового значения. Толчком стало и появление Евразийского научно-образовательного центра — единственного среди всех НОЦ России, который создан на базе одного региона.

Башкортостан благодаря молодым учёным становится заметным явлением научной жизни Российской Федерации. Напомню, что по итогам 2022 года Башкортостан занимал четвёртое место в рейтинге научно-технологического развития страны Российской Федерации, это очень высокий показатель. По поддержке молодых учёных и аспирантов мы занимаем третье место в стране. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан