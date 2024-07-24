Уникальная операция: в Уфе врачи удалили опухоль спинного мозга

Уфимские врачи провели операцию по удалению пятисантиметровой опухоли спинного мозга. Нейрохирурги вернули возможность пациенту двигаться.
На дооперационной и уже после хирургического вмешательства МРТ — разница значительна. На первом снимке видна опухоль размером пять сантиметров. Именно она ухудшала состояние больного и в итоге привела к потере подвижности конечностей.
Поскольку у молодого мужчины туберкулез в открытой форме, операцию провели в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере. Работала хирургическая бригада под руководством врача-нейрохирурга 21-й больницы Артемия Новикова.
Пациента в настоящее время ждет длительная реабилитация. С помощью специального инструктора он проходит курс лечебной физкультуры. Опорно-двигательная система с каждой тренировкой становится лучше, и надежда на положительную динамику есть, говорят специалисты.
В год с заболеванием позвоночника в противотуберкулезном диспансере проходят лечение порядка 35 человек. Они получают высокотехнологичную медицинскую помощь. Пациент из Абзелиловского района, проходящий здесь реабилитацию, намерен через несколько месяцев восстановиться и вернуться домой на собственных ногах.