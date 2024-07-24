Уникальная операция: в Уфе врачи удалили опухоль спинного мозга

Уфимские врачи провели операцию по удалению пятисантиметровой опухоли спинного мозга. Нейрохирурги вернули возможность пациенту двигаться.

На дооперационной и уже после хирургического вмешательства МРТ — разница значительна. На первом снимке видна опухоль размером пять сантиметров. Именно она ухудшала состояние больного и в итоге привела к потере подвижности конечностей.

Поскольку у молодого мужчины туберкулез в открытой форме, операцию провели в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере. Работала хирургическая бригада под руководством врача-нейрохирурга 21-й больницы Артемия Новикова.

Операцию сделали 22 февраля этого года. С интервалом в три с половиной часа опухоль удаляли полностью. Гистологическими исследованиями мы убедились, что это не злокачественная опухоль. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо. Двигается потихоньку, самостоятельно ходит в туалет, надеемся, что после долгой реабилитации сможет прочно встать на ноги. Артемий Новиков, врач-нейрохирург клинической больницы № 21 г. Уфы

Пациента в настоящее время ждет длительная реабилитация. С помощью специального инструктора он проходит курс лечебной физкультуры. Опорно-двигательная система с каждой тренировкой становится лучше, и надежда на положительную динамику есть, говорят специалисты.

Тренируемся с пациентом каждый день. Кроме того, он тренируется самостоятельно 3–4 раза. Динамика положительная: он сидит, может самостоятельно передвигаться с кровати на кресло. Елена Жданова, инструктор лечебной физкультуры Республиканского противотуберкулезного диспансера

Наше отделение специализируется не только на туберкулезе легких, но и на лечении опухолей у пациентов, органов опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, уха, горла, носа. Если у пациента диагностировано заболевание легких, мы лечим его у себя. Чтобы быстрее восстановиться, проводим необходимые лечебные процедуры. Дмитрий Николаев, заведующий хирургическим отделением Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера