В Башкирии из-за грузовика с поднятым кузовом произошло ДТП

Накануне вечером на трассе М-5 «Урал» произошла авария, рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Фото №1 - В Башкирии из-за грузовика с поднятым кузовом произошло ДТП

Предварительно, водитель грузовика «Volvo» двигался с поднятым кузовом и снес металлическую конструкцию, которая от удара отлетела на грузовой автомобиль «Renault», а затем на пикап «Volkswagen Amarok».

Фото №2 - В Башкирии из-за грузовика с поднятым кузовом произошло ДТП

В результате аварии пострадал водитель пикапа, он госпитализирован. Как рассказал водитель грузовика «Volvo», он забыл опустить кузов после того, как выгрузил асфальт.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Фото: ГАИ РБ

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