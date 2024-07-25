В Башкирии из-за грузовика с поднятым кузовом произошло ДТП

Накануне вечером на трассе М-5 «Урал» произошла авария, рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
Предварительно, водитель грузовика «Volvo» двигался с поднятым кузовом и снес металлическую конструкцию, которая от удара отлетела на грузовой автомобиль «Renault», а затем на пикап «Volkswagen Amarok».
В результате аварии пострадал водитель пикапа, он госпитализирован. Как рассказал водитель грузовика «Volvo», он забыл опустить кузов после того, как выгрузил асфальт.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Фото: ГАИ РБ