В Башкирии растет заболеваемость геморрагической лихорадкой

В Башкирии специалисты фиксируют рост заболеваемости мышиной лихорадкой. Об этом информирует пресс-служба Минздрава республики. По данным ведомства, причина роста – разгар дачного сезона. В настоящее время в уфимской инфекционной больнице с этим диагнозом лежат 10 человек.

Медики напоминают, что при появлении первых симптомов заболевания необходимо сразу обращаться в медучреждение. Как правило, инкубационный период занимает от 4 до 6 дней. Затем повышается температура тела до 39 градусов, появляются озноб и головная боль. В 80% случаев заболевших ждет летальный исход без получения необходимого лечения.