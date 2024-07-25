В Башкирии с этого года учащихся начнут обучать работе с беспилотниками

В текущем году в Башкирии появятся специализированные классы и кружки, где учащихся будут обучать работе с беспилотными летательными аппаратами. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации республики, сообщает ИА «Башинформ».

Согласно постановлению правительства, такие классы и кружки откроют на базе 21 образовательной организации. Общее количество учащихся составит 525 человек. Также в рамках проекта обучение пройдут и педагоги.

Кромке того, будут разработаны и реализованы образовательные программы, которые содержат модули по проектированию, разработке, производству и эксплуатации беспилотников с применением цифрового образовательного контента.