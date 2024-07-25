В Башкирии пенсионер провалился в заброшенный погреб

Спасатели Салавата пришли на помощь 75-летнему пенсионеру. Накануне, 24 июля, мужчина провалился в заброшенный погреб.
Пенсионер отправился за ягодами в заброшенные огороды в районе АО «Салаватстекло». Именно там он провалился в погреб. К счастью, у мужчины с собой был телефон.
Спасатели Аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия и обнаружили пострадавшего на глубине трех метров. При падении мужчина сломал ногу. После оказания помощи его доставили на носилках к машине скорой помощи.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.