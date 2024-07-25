В Башкирии семья попала в «грязевой плен»

Спасатели Башкирии два раза выезжали к застрявшим людям. Подробности спасения рассказали в Госкомитете по ЧС.

В Белорецком районе у деревни Шушпа два человека на мотоцикле застряли на размытом участке дороги. Спасатели помогли отбуксировать транспорт на безопасный участок.

В Мелеузовском районе у деревни Сергеевка из-за сильного ливня размыло дорогу. Семья с двумя детьми 10 и 2 лет на личном автомобиле попали в «грязевой плен». Спасатели помогли отбуксировать машину — семья благополучно продолжила свой путь.