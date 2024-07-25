В Башкирии водитель автокрана сбил насмерть пенсионерку

Сегодня утром в селе Месягутово в Дуванском районе республики произошла смертельная авария. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель автокрана «Урал» не заметил 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу и задавил ее. Пенсионерка скончалась на месте до приезда кареты скорой помощи.

Со слов очевидцев происшествия, в момент ДТП светофор был сломан. И, как пояснил водитель, стрела автокрана помешала ему увидеть женщину, переходящую дорогу.

Сейчас на месте происшествия работают госавтоинспекторы, а также представители других экстренных служб.