Жители Башкирии поддерживают участников СВО в рамках проекта «Атайсал»

«Атайсал» расширяет границы. Проект дает возможность помочь малой родине каждому уроженцу Башкортостана, а такие есть по всему миру. Эту идею предложил глава региона. Выходцы из республики подхватили инициативу и начали помогать строить мечети, облагораживать родники, обелиски, а теперь организуют акции для поддержки участников СВО. В этом году по количеству поданных заявок среди городов лидируют Стерлитамак, Нефтекамск, Агидель, Салават.

Жители Стерлитамака уже привыкли к призыву на молитву, хотя мечеть открылась не так давно. Инициатором возведения молельного дома стал Салават Яппаров. Хотел, чтобы здесь люди могли остановиться в современном круговороте и подумать о духовном. Поэтому мечеть построили большую – на 610 квадратных метров, чтобы места хватило всем.

Поддержать призван и проект Оксаны Коломиец. На спецоперации погиб ее сын. Потеря едва не лишила смысла жизни, но поняла: ее помощь нужна другим. Оксана Коломиец прошла курс тактический медицины, чтобы делиться знаниями уже с бойцами.

А объединил родных и близких участников спецоперации комитет воинов отечества «СВОи». Активисты под руководством Янины Волочаевой создают акции памяти воинов. Так, организовали фотопроекты «Мама героя» и «Аллея героев».

Не раздумывая, присоединился к проекту «Атайсал» и Владимир Белоглазов из Нефтекамска. Организует благотворительные мероприятия, сейчас одна из главных задач – помощь в сборе документов бойцов спецоперации.

«Атайсал» – это проект, призванный объединить выходцев из Башкортостана для помощи малой родине. Он реализуется при поддержке Фонда грантов главы республики. За три года его участниками стали более 5 тысяч активистов, которые предложили свыше 25 тысяч проектов. С каждым годом число участников «Атайсал – малая Родина» растет и выходит за пределы республики.

Одним из важнейших результатов «Атайсала» стало то, что мы создали настоящее содружество инициативных, неравнодушных людей разного возраста, профессий, национальностей, вероисповедования. Наша сила в единстве. Это ощущается именно сейчас, когда жизнь испытывает нас на прочность. Сегодня главные герои нашего времени – это участники специальной военной операции, которые, проявляя стойкость и мужество, защищают наше Отечество. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан