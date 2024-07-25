В районе Башкирии водитель сбил насмерть восемь овец

Накануне вечером в Салаватском районе Башкирии водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», задавил овец. По данным пресс-службы Госавтоинспекции республики, местный житель ехал по дороге Кропачево — Месягутово-Ачит.

Внезапно на трассу выбежали животные. В результате аварии машина получила механические повреждения, восемь голов домашнего скота погибли.

Сообщается, что овцы находились на свободном выпасе, без присмотра хозяев. В настоящее время полиция устанавливает владельцев домашнего скота.