В районе Башкирии водитель сбил насмерть восемь овец

Накануне вечером в Салаватском районе Башкирии водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», задавил овец. По данным пресс-службы Госавтоинспекции республики, местный житель ехал по дороге Кропачево — Месягутово-Ачит.

Фото №1 - В районе Башкирии водитель сбил насмерть восемь овец

Внезапно на трассу выбежали животные. В результате аварии машина получила механические повреждения, восемь голов домашнего скота погибли.   

Сообщается, что овцы находились на свободном выпасе, без присмотра хозяев.  В настоящее время полиция устанавливает владельцев домашнего скота.  

Фото: социальные сети   

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