В Башкирии за пять лет на реализацию нацпроектов направили 172 млрд рублей

Национальные проекты четко расставляют цели и дают все возможности для их достижения. Башкортостан участвует в 14 из них. Они касаются самых разных сфер: образования и здравоохранения, культуры и спорта, экологии, создания комфортной среды для жизни, развития предпринимательства и многого другого. Об этом в социальных сетях написал Глава Башкортостана.
В общей сложности за пять лет на реализацию нацпроектов в республике выделено 172 млрд рублей, больше половины – из федерального бюджета. Построили школы и детские сады, больницы, поликлиники, отремонтировали дороги, переселили людей из аварийного жилья и благоустроили общественные пространства в городах и селах.
В 2024 году на нацпроекты «первой эпохи» выделили еще 36 млрд рублей, включая 22,7 млрд из федерального бюджета.