В Башкирии за пять лет на реализацию нацпроектов направили 172 млрд рублей

Национальные проекты четко расставляют цели и дают все возможности для их достижения. Башкортостан участвует в 14 из них. Они касаются самых разных сфер: образования и здравоохранения, культуры и спорта, экологии, создания комфортной среды для жизни, развития предпринимательства и многого другого. Об этом в социальных сетях написал Глава Башкортостана.