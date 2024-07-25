В Уфе по программе «Башкирские дворики» обновят 10 территорий

10 дворовых территорий обновят в Уфе благодаря республиканской программе «Башкирские дворики» до конца года. В Кировском районе работы сейчас ведутся на двух объектах. Помимо столицы, проект реализуется и в других дворах республики.

Раньше здесь были ямы и поредевшие газоны, а теперь – ровные тропинки и зеленые зоны. Программа «Башкирские дворики» для жителей домов по улице Кувыкина стартовала в апреле, и спустя три месяца двор полностью преобразился. Здесь установили фонари, а на новом резиновом покрытии разместили спортивную и детскую площадки. На всех объектах тематические рисунки – куницы и символика юбилея Уфы.

«Башкирские дворики» – это уникальная программа, которая действует по всей республике. Так, в центре города Туймазы строительство уже почти завершилось. Особенно рады новой площадке дети. А в обновленном дворе в Ишимбае новой площадкой смогут пользоваться 154 ребенка. Здесь завершают ремонт почти на 23 миллиона рублей. При этом работы на 99% финансируются из бюджетов республики и муниципалитета.

Работы уже выполнены на 90%. Осталось завезти землю, посадить газон, детское оборудование тоже установили. Марина Сеземова, директор управляющей компании

Программа по благоустройству дворовых территорий стартовала в 2019 году по инициативе главы республики Радия Хабирова. За пять лет восстановлено более 1300 дворов. На прошедшем в апреле текущего года заседании форума «Управдом» руководитель региона заявил, что программа «Башкирские дворики» будет продолжена.