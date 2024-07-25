Министр ЖКХ Башкирии проверила подготовка к зиме в Сибае

Как идет подготовка к зиме в Сибае, проверила министр ЖКХ Башкортостана. Ирина Голованова побывала там с рабочим визитом. Началась поездка с приема граждан. Затем Ирина Голованова посетила многоквартирный дом, где установлена система дистанционной передачи данных общедомовых приборов учета.

Такое оборудование есть в 210 домах Сибая. Теперь все данные счетчиков общедомового учета через интернет сразу поступают диспетчеру системы. Также в городе идет обустройство водоотводных канав для решения проблемы подтоплений.