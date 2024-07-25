В Стерлитамаке пройдет международный фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»

В августе в Стерлитамаке пройдет международный фестиваль гостеприимства «Купец 2.0». Сквер имени Салавата Юлаева превратится в купеческий городок. Приедут гости не только из других регионов России, но и из стран ближнего зарубежья: Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Киргизии.

В программе – театрализованные представления, танцевальный фестиваль, вечер народных песен, вечер бардовской песни и многое другое. Кроме того, сотни людей выйдут на флешмоб и исполнят башкирский танец «Гульназира».