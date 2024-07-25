Гандболисты «Акбузата» начали подготовку к новому сезону

Уфимская гандбольная команда «Акбузат» начала подготовку к новому сезону. Коллектив Александра Горбатикова по итогам минувшего чемпионата России занял десятое место. Сейчас гандболисты занимаются в Уфе, но скоро отправятся на первый тренировочный сбор.
Лето – время для экспериментов. Тренерский штаб «Акбузата» во главе с Александром Горбатиковым не только серьезно физически нагружает игроков, но и предлагает нестандартные упражнения. В рамках одного из них команде предлагается сыграть в смесь гандбола и волейбола.
8 июля команда в полном составе собралась в Уфе. При этом один из игроков «Акбузата» уже покинул расположение башкирского коллектива. Ярослав Лукьянцев вызван в главную сборную России. Национальная команда в эти дни тренируется в Сочи. 21-летний игрок уфимцев впервые вызван с состав сборной страны.
Состав команды «Акбузат» пополнил разыгрывающий ранее выступавший за команду «БГК Мешков Брест» Алексей Соловьев. Игроку 21 год, и, помимо чемпионата Белоруссии, он также выступал в Польше.
Основной сбор пройдет с 27 июля по 9 августа в городе Аша. После этого команда на несколько дней вернется в Уфу, а дальше отправится на турнир в Челябинск. Там «Акбузат» проведет три игры.