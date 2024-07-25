Гандболисты «Акбузата» начали подготовку к новому сезону

Уфимская гандбольная команда «Акбузат» начала подготовку к новому сезону. Коллектив Александра Горбатикова по итогам минувшего чемпионата России занял десятое место. Сейчас гандболисты занимаются в Уфе, но скоро отправятся на первый тренировочный сбор.

Лето – время для экспериментов. Тренерский штаб «Акбузата» во главе с Александром Горбатиковым не только серьезно физически нагружает игроков, но и предлагает нестандартные упражнения. В рамках одного из них команде предлагается сыграть в смесь гандбола и волейбола.

Александр Валерьевич всегда дает интересные игры, и регбийным мячом можно поиграть. Полезно подвигаться после таких нагрузок, чтобы мышцы в тонус пришли. Все отлично, на интерес играем. Всегда до конца играем бьемся. Ришат Латыпов, игрок ГК «Акбузат»

8 июля команда в полном составе собралась в Уфе. При этом один из игроков «Акбузата» уже покинул расположение башкирского коллектива. Ярослав Лукьянцев вызван в главную сборную России. Национальная команда в эти дни тренируется в Сочи. 21-летний игрок уфимцев впервые вызван с состав сборной страны.

Это, конечно, очень хороший результат и для команды, и для тренера, и для самого игрока. Он показал уверенный уровень гандбола в этом сезоне, стал одним из лучших левых крайних чемпионата. Попал в тройку кандидатов на лучшего крайнего. Поэтому и привлек к себе внимание тренеров национальной сборной. Александр Горбатиков, главный тренер ГК «Акбузат»

Состав команды «Акбузат» пополнил разыгрывающий ранее выступавший за команду «БГК Мешков Брест» Алексей Соловьев. Игроку 21 год, и, помимо чемпионата Белоруссии, он также выступал в Польше.

Большую часть ребят я знал уже по «молодежке». Того же Кирилла Рябича, Андрея Веденина. Так что благодаря им было проще входить в коллектив. Алексей Соловьев, игрок ГК «Акбузат»