В Башкирии организовали диспансеризацию жителей с помощью мобильного ФАПа

В Иглинском районе впервые организовали приём с помощью мобильного фельдшерского акушерского пункта. Обследование прошли почти сто человек. Пациенты могли проконсультироваться с терапевтом, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать анализ крови и получить направление, чтобы пройти флюорографию и монографию в местной поликлинике.

Прохожу, иду в магазин, стоит лаборатория. Прекрасные условия: кардиограмму делают, анализ сдавать, врач принимает. Нам очень даже хорошо, спасибо организаторам.

Алия Газизова, жительница села Иглино

Шел по улице, мне предложили сдать кровь и измерить давление, сделать ЭКГ. Спасибо большое, что организовали всё.

Ярослав Богомягких, житель села Иглино

На данный момент проверяют кровь, ЭКГ и терапевт. Удобно. Не каждый может дойти до поликлиники, а здесь вот идешь мимо, предложили тебе, и вот, пожалуйста, результат. Бы посоветовала почаще проводить такие мероприятия и организовать флюорографию и маммографию женщинам.

Ирина Пахомова, жительница села Иглино
Фото №1 - В Башкирии организовали диспансеризацию жителей с помощью мобильного ФАПа

Диспансеризацию жителей в мобильном ФАПе в Иглино планируется проводить на регулярной основе. График выездов будет на сайте Центральной районной больницы.

Сегодня мы организовали день выездной диспансеризации. Выбрали специально эту локацию, потому что здесь и вокзал, и рынок, чтобы охватить население трудоспособного возраста. Сегодня у нас пробный день, если населению понравится, будем выезжать мы еще.

Райля Гимазова, заведующая поликлиникой Иглинской центральной районной больницы
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