В Башкирии организовали диспансеризацию жителей с помощью мобильного ФАПа

В Иглинском районе впервые организовали приём с помощью мобильного фельдшерского акушерского пункта. Обследование прошли почти сто человек. Пациенты могли проконсультироваться с терапевтом, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать анализ крови и получить направление, чтобы пройти флюорографию и монографию в местной поликлинике.
Диспансеризацию жителей в мобильном ФАПе в Иглино планируется проводить на регулярной основе. График выездов будет на сайте Центральной районной больницы.