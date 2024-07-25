В Башкирии организовали диспансеризацию жителей с помощью мобильного ФАПа

На данный момент проверяют кровь, ЭКГ и терапевт. Удобно. Не каждый может дойти до поликлиники, а здесь вот идешь мимо, предложили тебе, и вот, пожалуйста, результат. Бы посоветовала почаще проводить такие мероприятия и организовать флюорографию и маммографию женщинам.

Ирина Пахомова, жительница села Иглино