В Башкирии экстренно эвакуировали шахтеров

В Хайбуллинском районе на карьере «Юбилейный» вывезены все сотрудники. Такое решение принято руководством предприятия. Работы там приостановлены. Из-за обильного выпадения осадков произошел резкий сбор воды в чаше карьера.

На видео, снятом сотрудниками, видно, как бурные потоки воды спускаются вниз. Пострадавших нет. Угроза затопления отсутствует. Проводятся работы по откачке воды. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Синоптики прогнозируют сохранение неблагоприятных погодных условий в Зауралье. Дожди продолжатся.