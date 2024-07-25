В сёлах Башкирии установят новые водонапорные башни

Четыре новые водонапорные башни в этом году установят в селах одного из самых засушливых районов республики, Хайбуллинском. Это позволит местным жителям забыть о проблемах с перебоями и качеством питьевой воды. По крайней мере, в деревнях, где ранее была сделана подобная модернизация, люди ощутили серьёзные изменения в водоснабжении.

Свой наболевший вопрос с перебоями в водоснабжении жители деревни Новоукраинка озвучили главе республики во время его рабочей поездки в Хайбуллинский район. Радий Хабиров тогда пообещал людям решить проблему. Так, в 2020-м обновили сети водоснабжения, а в прошлом году установили новую водонапорную башню.

Живём теперь не хуже, чем в городе, говорят сельчане. Централизованное водоснабжение есть, а значит, и все удобства в доме: санузел, душевая, стиральная машина.

Сейчас вот новую башню поставили, проблем нет, напор хороший, люди не жалуются, всё нормально. Гульчачак Ганиева, староста д. Новоукраинка

Частые перебои с водой были нормой и для жителей деревни Таштугай Хайбуллинского района. Старая водонапорная башня не могла обеспечить хороший напор воды в домах сельчан. Мучили и постоянные аварийные отключения. Но в прошлом году по поручению главы республики вопрос решили.

За 2022 и 2023 годы в Хайбуллинском районе установили пять новых водонапорных башен. Еще четыре смонтируют в этом году. В населенных пунктах: Татыр-узяк, Фёдоровка, Сагитово, Новопетровское.