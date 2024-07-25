На телеканале БСТ состоялся 15-часовой телемарафон «Время героев»

Вместе со всей страной за победу. Тыловая поддержка территории специальной военной операции. Покровительство семьям воинов, их родителям, детям. Сердца всех жителей Башкортостана бьются вместе за скорейшую победу. Сегодня на телеканале БСТ прошёл телемарафон «Время героев». Настоящие мужчины, доблестные воины, которые ушли на передовую, рассказывали в прямом эфире о верности Отечеству и боевом братстве. Среди них и сотрудники ТРК «Башкортостан», поменявшие карандаш на снаряжение.

На рабочем месте всё так же, как и полгода назад, — даже расписание съемок и график висят по-прежнему. Изменился только хозяин, который почти два года готовил материалы о спецоперации и, похоже, готовился сам, чтобы в прошлом ноябре подписать контракт. Сотрудник БСТ поступил на службу в полк «Башкортостан», приехал в свой первый отпуск, который совпал с проведением марафона.

Полк «Башкортостан» — это большое боевое братство. Это место, где собрались бойцы со всей нашей огромной республике, в то же время мы там находим себе знакомых, родных. Все друг другу братья, помогаем, подставляем друг другу плечо. позывной «Журналист», участник специальной военной операции

О тех, кто решился едва ли не на самый важный шаг в своей жизни, и рассказывали сегодня на БСТ. 15-часовой телемарафон — о героях, о воинах, для кого приказ главнокомандующего воспринимается как лично ему.

Я русский офицер, и это был мой прямой долг – защита нашей Родины. Соответственно, никаких мыслей о том, что это нельзя, не было. Верховный приказал – всё. Сделано. Оскар Ситдиков

Оскар Ситдиков родился в Белорецком районе, с детства мечтал о военной службе. Будучи офицером, с первых дней находился в зоне спецоперации. Затем стал участником кадровой программы «Время героев», которая реализуется по поручению Президента России. Из 43 тыс. претендентов отобрали 83, в том числе и офицера из Башкортостана.

Пришло время именно таких героев, которые родились, живут и работают на родине. Которым не нужно объяснять, где свои. Как воспитать настоящих патриотов, разумеется, тоже обсуждали в прямом эфире. И здесь своим опытом делились сотрудники из учебного центра «Авангард».

Именно такая искра горит в глазах сегодняшних гостей телемарафона, которые интересы страны, защиту родины поставили на первое место. Один из бойцов с позывным «Бай» не попал на свадьбу дочери, а на телемарафон пришел практически с чемоданом — сразу после эфира вновь отправился на СВО.

Не сложилось, опоздал, конечно, были слёзы. Дочка говорила, что, может, мы отменим свадьбу, перенесём, я говорил на это: «Ни в коем случае, без меня давайте, я потом приеду». позывной «Бай», участник специальной военной операции

Они не побоялись поставить на карту всё и совсем иначе сейчас смотрят на жизнь: ценят тишину, когда не слышно жужжания дронов, скучают по любимым, дорожат вкусом воды из родника. Потому и отправились защитить всё то, что есть. Рассказать о героях, благодаря которым наша жизнь осталась прежней, и призван телемарафон. Он длился с самого утра и до позднего вечера.

Рассказываем о наших героях, о нашей работе. Работе не только на новых территориях в системе Министерства обороны, но и о той работе, которая идёт и происходит на территории республики – это помощь семьям, это помощь тем, кто действительно потерял своего героя. Никто не забыт, мы всегда помним о них. Наши герои всегда будут с нами. Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Рассказать о героях в прямом эфире получилось благодаря работе десятков сотрудников телеканала: семь режиссеров, восемь редакторов, больше десяти операторов, ассистенты режиссеров, инженеры, осветители, гримеры. Включения из разных точек не только республики, но и страны и новых регионов. И даже из зоны спецоперации пообщались с теми, кто сейчас находится на службе.