Ученые из Уфы делают научный прорыв

Ранняя диагностика рака, гибкие смартфоны, умная одежда, искусственное выведение супер-коров. Это лишь часть того, чем занимаются молодые башкирские ученые. Возможность сделать прорыв в науке они получили благодаря проекту Евразийского НОЦ «Молодежные лаборатории», который собрал талантливых специалистов.

Так Ильгиз Долинин даёт жизнь будущей корове. В молодежной лаборатории селективной гибридизации занимаются выведением высокопродуктивных животных. То есть можно не гадать при покупке коровы, сколько надоя она даст. А создать и вырастить уже рекордсменку. Учёные ещё на стадии искусственного оплодотворения знают, какими качествами будет обладать животное.

Сейчас молодые ученые осваивают методы массового биотехнологического размножения лучших генотипов крупного рогатого скота. Этой работой занимаются во всём мире.

Ильгиз вместе с коллегами работает в одной из молодежных лабораторий, созданных в рамках Евразийского НОЦ. Ученые получили необходимое оборудование и комфортные условия. Точно так же, как и команда педагогического университета.

Это плоды органической электроники. И такая система называется электронная кожа. Устройство может чувствовать различные внешние воздействия: давление, температуру, электрическое поле. Ученые в БГПУ занимаются изготовлением таких гибких датчиков. Применение их обширно. От одежды до космонавтики.

Лаборатория сейчас занимается разработкой сенсоров неразрушающего контроля металлов. Технология позволит, например, следить за состоянием труб, делать умные импланты и протезы. Работа идет в молодежной лаборатории при поддержке Евразийского НОЦ.

Вся их работа и на деле столь же сложна, как звучит на словах. А как иначе, когда это касается исследования рака? Научные сотрудники молодежной лаборатории занимаются созданием набора для изучения мутации в генах, которые способствуют развитию мелкоклеточного рака лёгкого.

Ученые уже провели поиск мутаций у 100 жителей республики. И выявили наиболее часто встречающиеся при мелкоклеточном раке легкого. Научные сотрудники УФИЦ РАН уже много лет занимаются изучением механизмов, которые приводят к развитию злокачественных новообразований. Но сейчас работа вышла на новый уровень.

Молодежные лаборатории созданы в рамках проекта Евразийского НОЦ. Это своего рода точки академического роста. Возможность для молодых, талантливых ученых проявить себя. А для республики — развить научный потенциал.