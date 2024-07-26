В Башкирии растет число случаев опущения органов малого таза

Распространённая патология в молодом возрасте. Врачи клинической больницы №13 Уфы отмечают, что в последние годы наблюдается рост числа случаев опущения органов малого таза. Это одно из самых некомфортных заболеваний, которым страдают женщины.

В таких ситуациях доктора рекомендуют провести реконструкцию тазового дна. В ГКБ №13 пациентам выполняются операции с помощью современного оборудования с использованием сетчатого имплантата. Подобные операции по гинекологии в городской клинической больнице №13 Уфы проводятся регулярно. Если в 2023 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 24 пациента, то в этом году ожидается рост показателя – более 30 операций. Специалисты связывают это с массовым распространением патологии.