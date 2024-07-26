Стало известно состояние девочки, которая упала с шестого этажа в Уфе

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о состоянии девочки, которая выпала из окна в Уфе.

Напомним, 7-летняя девочка упала с высоты шестого этажа, облокотившись на москитную сетку. В момент происшествия в квартире находились мама девочки и ещё два маленьких ребёнка. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом плеча и трещину в тазу.

Сейчас девочке стало лучше. Врачи называют её состояние с положительной динамикой. Накануне девочку из реанимации перевели в обычную палату.