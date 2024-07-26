В Башкирии проливные дожди привели к подтоплениям

Из-за проливных дождей в Башкортостане есть случаи подтопления. Так, местные жители поделились кадрами из Бурзянского района – вода вышла из берегов реки близ деревни Абдулмамбетово.

Движение ограничили в Абзелиловском районе на дороге Озерное отделение совхоза – Кусимовский рудник, в селе Ишля Белорецкого района. Также закрыт участок Мещегарово – Турнали – Мурсалимкино в Салаватском районе, где из-за ливня затопило временный мост через реку Сикияз.