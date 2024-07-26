В Уфе до 2029 года модернизируют 118 медучреждений

Модернизация уфимских поликлиник. В столице Башкортостана идет ремонт отделения детской поликлиники №5. Это самое крупное медучреждение в республике, которое обслуживает порядка 60 тысяч маленьких пациентов. Готовность объекта составляет 65%. По инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова до 2029 года в столице региона обновятся 118 объектов здравоохранения.

В помещениях завершается укладка плитки, а значит, работы становится меньше. Строители закончили монтаж инженерных систем, вентилируемого фасада и ремонт входной группы, где будет обязательно предусмотрена доступная среда.

Уже закупили необходимое медицинское оборудование, мебель и оргтехнику. Кроме того, в рамках региональной программы «Модернизация учреждений здравоохранения» приобрели современный рентген-аппарат. Идёт подготовка помещений для установки. Помимо педиатрического отделения, на месте будет организован прием узких специалистов. Также ожидается начало работы центра эндоскопии и гастроэнтерологии.

Региональная программа была запущена в 2023 по инициативе Главы Башкортостана. В текущем году в её рамках обновляют ещё два корпуса детской поликлиники №2 и республиканский противотуберкулезный диспансер. Всего до 2029 в республике модернизируют 118 объектов.