В Чишминском и Иглинском районах завершается ремонт подъездов в МКД

В Чишминском районе завершается ремонт подъездов многоквартирного дома в селе Алкино-2. Их не приводили в порядок с момента постройки почти полвека назад. И только благодаря республиканской программе по комплексному ремонту подъездов вопрос решили. Напомним, инициатором проекта стал Глава Башкортостана. Радий Хабиров запустил программу в 2019 году. За это время отремонтировали уже более 8 тысяч подъездов по всей республике.

Старые окна, хулиганские надписи и перепады уровня стен. В таком состоянии находился дом №12 по улице Крючкова еще весной. Ему уже более 40 лет, и с момента постройки ремонт здесь не проводился.

С 83-го года проживала, когда военные построили этот дом. Потом переехала в другой дом. Нормально было, когда новый дом, построенный, естественно. Рисовали, чертили – раньше такое было. Сейчас такого нет. Сейчас красота. Муглифа Курбангалеева, жительница села Алкино-2

Работы в подъездах стартовали сразу после майских праздников. По словам подрядчика, 80% от всего объема задач уже выполнили, осталось выкрасить перила, установить тамбурные двери, устранить недочеты и вынести весь мусор – навести эстетику.

Приводятся подъезды в нормативное состояние. Нами были заменены окна, отштукатурены и выкрашены стены, приведена в нормативное состояние входная группа подъездов, заменена деревянная часть поручней, положена плитка на первом этаже, поменяны светильники. Владимир Шитиков, подрядчик

Инициатива исходила от самих хозяев квартир. Перед началом ремонта на общем собрании собственники и жители приняли активное участие: обсудили перечень работ, виды отделки стен и цвет, в который окрасится их подъезд.

Конечно же, отлично, когда все чисто, все аккуратненько. Это как дома, считайте. Как будет входная группа, так и дома. Возможно, какие-то изменения будут еще. Поменяли вот окна. Окна были очень старые действительно. Со времен постройки это все было, как держалось на честном слове. Было собрание, естественно. Действительно, у нас много народу пришло. Все участвовали, все жители дома. Эльвира Субочева, жительница дома №12 по ул. Крючкова

Также ремонт трёх подъездов завершается в Иглинском районе. В многоквартирном доме по улице Победы села Улу-Теляк работы стартовали в середине июня. Подрядчики уже заменили окна, отштукатурили стены, обновили входные двери, установили пандусы и отремонтировали лестничные площадки.

На текущий момент выполнено визуальное выравнивание стен, потолков, покраска потолков, нанесение декоративной штукатурки на стены, входная группа, пандусы сделаны, напольное покрытие, плитка. Сергей Дульцев, штукатур-маляр

Еще в 2018 Радий Хабиров говорил о необходимости создания для жителей республики комфортной среды. Уже через год запустили программу комплексного ремонта подъездов.

Я каждый раз говорю, как у человека формируется настроение. Он утром встал, вышел в грязный подъезд, спустился в свой двор, в грязь по колено – всё понятно, настроения у него нет. Другое дело – он вышел в хороший освещенный подъезд с цветочками на стенах. Нам надо создавать то, что называется комфортной средой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году в Башкортостане планируют отремонтировать 119 подъездов в 39 многоквартирных домах. Жильцы собственных средств не вкладывают. Основная часть финансирования выделяется из регионального бюджета – это 90%, остальные 10 вкладывают муниципалитеты.