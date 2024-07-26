В Чишминском и Иглинском районах завершается ремонт подъездов в МКД

В Чишминском районе завершается ремонт подъездов многоквартирного дома в селе Алкино-2. Их не приводили в порядок с момента постройки почти полвека назад. И только благодаря республиканской программе по комплексному ремонту подъездов вопрос решили. Напомним, инициатором проекта стал Глава Башкортостана. Радий Хабиров запустил программу в 2019 году. За это время отремонтировали уже более 8 тысяч подъездов по всей республике.
Старые окна, хулиганские надписи и перепады уровня стен. В таком состоянии находился дом №12 по улице Крючкова еще весной. Ему уже более 40 лет, и с момента постройки ремонт здесь не проводился.
Работы в подъездах стартовали сразу после майских праздников. По словам подрядчика, 80% от всего объема задач уже выполнили, осталось выкрасить перила, установить тамбурные двери, устранить недочеты и вынести весь мусор – навести эстетику.
Инициатива исходила от самих хозяев квартир. Перед началом ремонта на общем собрании собственники и жители приняли активное участие: обсудили перечень работ, виды отделки стен и цвет, в который окрасится их подъезд.
Также ремонт трёх подъездов завершается в Иглинском районе. В многоквартирном доме по улице Победы села Улу-Теляк работы стартовали в середине июня. Подрядчики уже заменили окна, отштукатурили стены, обновили входные двери, установили пандусы и отремонтировали лестничные площадки.
Еще в 2018 Радий Хабиров говорил о необходимости создания для жителей республики комфортной среды. Уже через год запустили программу комплексного ремонта подъездов.
В этом году в Башкортостане планируют отремонтировать 119 подъездов в 39 многоквартирных домах. Жильцы собственных средств не вкладывают. Основная часть финансирования выделяется из регионального бюджета – это 90%, остальные 10 вкладывают муниципалитеты.
Так, в этом году ремонт коснется Уфы, Аскинского, Иглинского, Чишминского и Стерлибашевского районов. На обновление подъездов из бюджета республики выделили более 100 миллионов рублей.