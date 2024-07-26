В Чишминском и Иглинском районах завершается ремонт подъездов в МКД

В Чишминском районе завершается ремонт подъездов многоквартирного дома в селе Алкино-2. Их не приводили в порядок с момента постройки почти полвека назад. И только благодаря республиканской программе по комплексному ремонту подъездов вопрос решили. Напомним, инициатором проекта стал Глава Башкортостана. Радий Хабиров запустил программу в 2019 году. За это время отремонтировали уже более 8 тысяч подъездов по всей республике.

Старые окна, хулиганские надписи и перепады уровня стен. В таком состоянии находился дом №12 по улице Крючкова еще весной. Ему уже более 40 лет, и с момента постройки ремонт здесь не проводился.

С 83-го года проживала, когда военные построили этот дом. Потом переехала в другой дом. Нормально было, когда новый дом, построенный, естественно. Рисовали, чертили – раньше такое было. Сейчас такого нет. Сейчас красота.

Муглифа Курбангалеева, жительница села Алкино-2

Работы в подъездах стартовали сразу после майских праздников. По словам подрядчика, 80% от всего объема задач уже выполнили, осталось выкрасить перила, установить тамбурные двери, устранить недочеты и вынести весь мусор – навести эстетику.

Приводятся подъезды в нормативное состояние. Нами были заменены окна, отштукатурены и выкрашены стены, приведена в нормативное состояние входная группа подъездов, заменена деревянная часть поручней, положена плитка на первом этаже, поменяны светильники.

Владимир Шитиков, подрядчик
Фото №1 - В Чишминском и Иглинском районах завершается ремонт подъездов в МКД

Инициатива исходила от самих хозяев квартир. Перед началом ремонта на общем собрании собственники и жители приняли активное участие: обсудили перечень работ, виды отделки стен и цвет, в который окрасится их подъезд.

Пенальти

Конечно же, отлично, когда все чисто, все аккуратненько. Это как дома, считайте. Как будет входная группа, так и дома. Возможно, какие-то изменения будут еще. Поменяли вот окна. Окна были очень старые действительно. Со времен постройки это все было, как держалось на честном слове. Было собрание, естественно. Действительно, у нас много народу пришло. Все участвовали, все жители дома.

Эльвира Субочева, жительница дома №12 по ул. Крючкова

Также ремонт трёх подъездов завершается в Иглинском районе. В многоквартирном доме по улице Победы села Улу-Теляк работы стартовали в середине июня. Подрядчики уже заменили окна, отштукатурили стены, обновили входные двери, установили пандусы и отремонтировали лестничные площадки.

На текущий момент выполнено визуальное выравнивание стен, потолков, покраска потолков, нанесение декоративной штукатурки на стены, входная группа, пандусы сделаны, напольное покрытие, плитка.

Сергей Дульцев, штукатур-маляр

Еще в 2018 Радий Хабиров говорил о необходимости создания для жителей республики комфортной среды. Уже через год запустили программу комплексного ремонта подъездов.

Я каждый раз говорю, как у человека формируется настроение. Он утром встал, вышел в грязный подъезд, спустился в свой двор, в грязь по колено – всё понятно, настроения у него нет. Другое дело – он вышел в хороший освещенный подъезд с цветочками на стенах. Нам надо создавать то, что называется комфортной средой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году в Башкортостане планируют отремонтировать 119 подъездов в 39 многоквартирных домах. Жильцы собственных средств не вкладывают. Основная часть финансирования выделяется из регионального бюджета – это 90%, остальные 10 вкладывают муниципалитеты.

Так, в этом году ремонт коснется Уфы, Аскинского, Иглинского, Чишминского и Стерлибашевского районов. На обновление подъездов из бюджета республики выделили более 100 миллионов рублей.

уфавсердце
Пенальти