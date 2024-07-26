В Башкирии будут полностью переформатированы центры занятости

Там, где делать ремонт экономически невыгодно либо нет подходящего помещения, строим модульные центры занятости. Всего их будет 10, первые откроются в Сибае и Месягутово Дуванского района. На фото — как раз стройплощадка в Сибае. И проект — как будут выглядеть кадровые центры по всей республике.

Радий Хабиров, Глава Башкирии