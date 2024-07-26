В Башкирии будут полностью переформатированы центры занятости

В Башкирии полностью переформатированы центры занятости. Как сообщил Радий Хабиров, комплексная модернизация будет осуществлена в рамках национального проекта «Демография».

Фото №1 - В Башкирии будут полностью переформатированы центры занятости

Благодаря такому переформатированию центры занятости республики станут еще удобнее для посетителей. Появятся элементы доступной среды, большие экраны, детские зоны, электронная очередь.

Не менее важен принцип работы. Теперь в режиме одного окна в центрах занятости будут оказывать целые комплексы услуг — с учетом жизненной ситуации обратившихся и бизнес-ситуации работодателей.

Новые услуги. Специалисты помогут составить резюме, подготовиться к собеседованию, получить новую профессию и даже открыть бизнес. Внешний вид. Новые кадровые центры работают под брендом «Работа России». Соответственно, интерьер оформляем в едином стиле. Установим новую мебель и технику.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

На данный момент три центра занятости из 68 уже модернизированы — в Стерлитамаке, Нефтекамске и Орджоникидзевском районе Уфы. Специалисты отмечают положительные изменения: среднее время ожидания приема сократилось с 20 минут до 10, соискатели быстрее находят работу, растет уровень трудоустройства.

Там, где делать ремонт экономически невыгодно либо нет подходящего помещения, строим модульные центры занятости. Всего их будет 10, первые откроются в Сибае и Месягутово Дуванского района. На фото — как раз стройплощадка в Сибае. И проект — как будут выглядеть кадровые центры по всей республике.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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