В Башкирии будут полностью переформатированы центры занятости

В Башкирии полностью переформатированы центры занятости. Как сообщил Радий Хабиров, комплексная модернизация будет осуществлена в рамках национального проекта «Демография».
Благодаря такому переформатированию центры занятости республики станут еще удобнее для посетителей. Появятся элементы доступной среды, большие экраны, детские зоны, электронная очередь.
Не менее важен принцип работы. Теперь в режиме одного окна в центрах занятости будут оказывать целые комплексы услуг — с учетом жизненной ситуации обратившихся и бизнес-ситуации работодателей.
На данный момент три центра занятости из 68 уже модернизированы — в Стерлитамаке, Нефтекамске и Орджоникидзевском районе Уфы. Специалисты отмечают положительные изменения: среднее время ожидания приема сократилось с 20 минут до 10, соискатели быстрее находят работу, растет уровень трудоустройства.