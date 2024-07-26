Стало известно, какие дороги в Башкирии размыло из-за сильного дождя

26 июля из-за сильного дождя размыло муниципальные дороги. В Белорецком районе резко повысился уровень рек – зафиксированы переливы через трассы.

Фото №1 - Стало известно, какие дороги в Башкирии размыло из-за сильного дождя

Так, было закрыто движение для всего вида транспорта на следующих автомобильных дорогах: Станция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза, Верхний Авзян — Исмакаево — а/д Станция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза (Белорецкий район).

Также подтоплен участок дороги и временно ограничено движение по автодороге Магнитогорск — Белорецк через поселок Смеловский.

Экстренные службы готовы реагировать, ведется мониторинг уровня рек. Гидротехнические сооружения на территории района работают в штатном режиме.

администрация Белорецкого района 

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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