Стало известно, какие дороги в Башкирии размыло из-за сильного дождя

26 июля из-за сильного дождя размыло муниципальные дороги. В Белорецком районе резко повысился уровень рек – зафиксированы переливы через трассы.

Так, было закрыто движение для всего вида транспорта на следующих автомобильных дорогах: Станция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза, Верхний Авзян — Исмакаево — а/д Станция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза (Белорецкий район).