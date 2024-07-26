В Башкирии устраняют последствия проливных дождей

В Бурзянском районе пятеро туристов застряли на дороге, где размыло мост от деревни Саргая до трассы села Старосубхангулово – Кага. Спасатели вывезли людей на другую сторону. Сотрудники службы планируют доставить туристов в безопасное место, а также при необходимости готовы оказать помощь местным жителям.

Также, сообщают местные жители, в Бурзянском районе, в деревне Набиево, из-за проливных дождей повреждены линии электропередач. Резко повысился уровень рек и в Белорецком районе. На некоторых участках дорог прекращено движение.

Ранее в Абзелиловском районе из-за ливней подтопило 76 придомовых территорий в деревне Озерная. После углубления канала, прокладки дополнительных труб вода ушла. В населенном пункте Михайловка река вернулась в свое русло, жилые территории освободить от воды.