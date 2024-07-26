Из Уфы в зону СВО отправили 26 комплектов масксетей

В Уфе вручили участникам спецоперации 26 комплектов маскировочных сетей. Их сплели сотрудники Управления Федерального казначейства. Сначала прошли обучение в объединении «Маскировка «Щит» Уфа». Затем организовали эту работу у себя в свободное время.
Профсоюзная организация Федерального казначейства проводит благотворительные сборы. Масксети, которые отправили сегодня, необходимы для того, чтобы маскировать блиндажи, окопы, позиции.
Военнослужащие по контракту от Башкортостана теперь получают подъемные до 1 млн рублей. Сумма увеличена по поручению Радия Хабирова. Она формируется за счет единовременной выплаты, которая составляет 505 тысяч, и выплат от Минобороны России и муниципалитетов. Жители Башкортостана, желающие подписать контракт с Министерством обороны России, могут обратиться в ситуационный центр по номеру 122, а также в офисы МФЦ «Мои документы».
Также действуют почти 40 мер поддержки для семей и близких участников спецоперации. В том числе бесплатный проезд на общественном транспорте для детей бойцов, бесплатное горячее питание для школьников и студентов колледжей, освобождение от уплаты транспортного налога. Кроме того, мобилизованным из республики не придётся платить за газ и воду.