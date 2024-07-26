В Башкирии появился новый мультсериал «Әлифба»

Проект разработан для маленьких детей от 3 до 5 лет и будет помогать им учить башкирский язык. Главные герои – брат и сестра Айтуган и Айгуль. Вместе со зрителями они познают мир. Обучение языку идет через игры и творчество.
Созданы уже 42 серии, которые в скором времени увидит широкая аудитория. Каждой букве посвящена отдельная серия. Проект создается при поддержке Фонда Главы Башкортостана. К слову, Радий Хабиров первым в соцсетях сообщил о его запуске. Мультфильм создан студией «Муха» при поддержке художника-карикатуриста Камиля Бузыкаева и киностудии «Башкортостан».