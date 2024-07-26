Радий Хабиров принял участие в торжественном закрытии IX Всероссийской летней Универсиады

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественном закрытии IX Всероссийской летней Универсиады. Мероприятие было организовано в центре спортивной подготовки Римы Баталовой. В этих масштабных состязаниях приняло участие 116 вузов из 51 региона России. Стартовала Универсиада 16 июня. В программу вошли соревнования по 14 видам спорта.

Башкортостан больше чем на месяц стал точкой притяжения для студентов-спортсменов более чем из пятидесяти регионов России. Летняя универсиада проводилась уже в девятый раз и со временем стала одним из главных событий в спортивном календаре страны. Республика Башкортостан приняла около 4 тыс. участников, 3 из которых — спортсмены.

Мы каждый год наращиваем сдачу спортивных объектов. Чтобы мы могли принимать комплексные большие мероприятия любые. Что касается Универсиады, то все виды спорта мы провели на территории нашей республики. На мой взгляд, отзывы хорошие. Все было организовано очень достойно и ярко прошло. И спортсмены показали высокие достижения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В церемонии закрытия соревнований принял участие и заместитель министра спорта России Александр Никитин. В рамках визита в столицу Башкортостана он оценил готовность региона к проведению форума «Россия — спортивная держава».

Оцениваем готовность на сегодняшний день как высокую. Спасибо за гостеприимство республике в лице Радия Фаритовича. Мы все внимательно рассмотрели, решение оргкомитета принято. Мы максимально приложим все условия для того, чтобы оказать поддержку республике, чтобы уложиться в сроки. Александр Никитин, статс-секретарь, заместитель министра спорта России

Соревнования универсиады прошли в Уфе, Салавате и в селе Новоабзаково Белорецкого района. Башкортостан представили спортивные команды шести вузов. Студенты республики завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых медалей. Всего было разыграно 127 комплектов медалей. Победителями универсиады стала команда Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма из Краснодарского края.

Сегодня у нас в календарном плане Минспорта 134 всероссийских студенческих мероприятия по 65 видам спорта. 27 олимпийских и 38 неолимпийских. Зимой проходила восьмая зимняя спартакиада. Частично в Уфе, здесь проводился биатлон. Сергей Сейранов, президент Российского студенческого спортивного союза