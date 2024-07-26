Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественном закрытии IX Всероссийской летней Универсиады. Мероприятие было организовано в центре спортивной подготовки Римы Баталовой. В этих масштабных состязаниях приняло участие 116 вузов из 51 региона России. Стартовала Универсиада 16 июня. В программу вошли соревнования по 14 видам спорта.
Башкортостан больше чем на месяц стал точкой притяжения для студентов-спортсменов более чем из пятидесяти регионов России. Летняя универсиада проводилась уже в девятый раз и со временем стала одним из главных событий в спортивном календаре страны. Республика Башкортостан приняла около 4 тыс. участников, 3 из которых — спортсмены.
В церемонии закрытия соревнований принял участие и заместитель министра спорта России Александр Никитин. В рамках визита в столицу Башкортостана он оценил готовность региона к проведению форума «Россия — спортивная держава».
Соревнования универсиады прошли в Уфе, Салавате и в селе Новоабзаково Белорецкого района. Башкортостан представили спортивные команды шести вузов. Студенты республики завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых медалей. Всего было разыграно 127 комплектов медалей. Победителями универсиады стала команда Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма из Краснодарского края.
Республика продолжает готовиться к важнейшим спортивным событиям, прежде всего к Международному форуму «Россия — спортивная держава». Он пройдет в октябре в Уфе по распоряжению Владимира Путина.