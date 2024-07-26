Башкирию накрыли сильные ливни

Республику накрыли сильные ливни. Наибольшее количество осадков выпало в Абзелиловском, Хайбуллинском, Баймакском, Бурзянском и Учалинском районах. Местами подтоплены придомовые территории, разрушены переправы, размыло проезжую часть. Где необходимо, спасатели провели эвакуацию населения. Идет круглосуточное дежурство и мониторинг обстановки.

Так непогода постучалась в дом жителей села Аскарово. От бурных потоков не спасают и резиновые сапоги. Подворья затоплены. В районе введены ограничения для проезда транспорта. Вода настигла около сотни придомовых территорий. Спасатели вовремя провели эвакуацию населения. Люди на руках выносят домашних животных. В деревне Малый Кизил сотрудники службы эвакуировали многодетную семью. Уровень воды там за два часа поднялся на 10 см.

Кадры сняли жители деревни Абдулмамбетово. Там вышла река вышла из берегов. Потоком снесло деревянную переправу. А такую картину застали уже туристы, когда пытались вернуться домой.

Из-за сильных ливней поток размыл дорогу к трассе. На выручку пришли спасатели. Специалисты натянули перила и по бревну благополучно перевели троих взрослых и двух детей.

А это уже Баймакский район. Проезд, ведущий к Темясовскому психоневрологическому интернату. Переправу через реку Талашты разрушил поток. Но ПНИ не отрезан. Добраться в учреждение можно в объезд.

А это уже комментарии сотрудников карьера «Юбилейный». Накануне там в срочном порядке были выведены все работники. Руководство приняло решение из-за сильных ливней приостановить добычу. Так как под угрозой уже могли оказаться жизни шахтёров.

А так приходится передвигаться вблизи деревни Шигаево в Белорецком районе. А на участке дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск из-за оползня и вовсе введено ограничение движения.

Аномальные ливни синоптики объясняют влиянием циклона, сместившегося с Каспийского моря вдоль Уральского хребта. А географы называют это закономерностью тридцатитрехлетнего климатического цикла. На стыке двух таких мы сейчас и находимся.