В Уфе новый геномный центр будет выпускать IT-специалистов

Строящийся геномный центр в Уфе будет готовить не только генетиков, но и специалистов в сфере IT. В частности, любой желающий сможет бесплатно получить в нем востребованную специальность в области информационных технологий.

До запуска геномного центра меньше полугода. Каркас здания готов на 50%. Работы идут полным ходом. На очереди еще два верхних этажа. При этом строители спокойны: всё по плану и даже с опережением графика.

Геномный центр — первая часть второй очереди строящегося межвузовского кампуса. Лаборатории, которые разместят в четырехэтажном здании, будут работать в единой связке с уже существующими исследовательскими площадками. Сейчас учёные особый акцент сделали на изучении персонализированной медицины. За этим, как говорят, будущее в лечении многих заболеваний.

Геном человека состоит из 3 млрд пар нуклеотидов или букв, если говорить понятным языком. Для расшифровки этих уникальных комбинаций нужны большие вычислительные мощности, которыми и оснастят геномный центр. Поэтому исследования и обучение здесь будут вестись на стыке сразу нескольких дисциплин: не только генетики, но и цифровых технологий.

Готовить IT-специалистов высокого уровня здесь будут и в рамках образовательного проекта «Школа 21» от Сбербанка. Его реализуют по поручению Президента России Владимира Путина. Главная особенность — обучение будет бесплатным, при этом получить его сможет каждый желающий старше 18 лет.

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Соглашение о запуске программы Радий Хабиров и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали в июне на экономическом форуме в Петербурге. Как не раз отмечал глава республики, будущее экономики и социальной сферы — в развитии информационных технологий.

Мы видим, насколько в последние годы растёт роль науки как ведущей силы укрепления нашей экономики, цифровизации и обеспечения технологического суверенитета страны. Безусловно, для управленческой команды региона поддержка научно-исследовательской работы — это важнейшая задача.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Заявка региона на строительство Межвузовского кампуса была признана одной из лучших на федеральном уровне. По проекту здесь будут также общежития на 4300 студенческих мест, учебные блоки, лаборатории и общественно-деловые пространства. Весь комплекс планируется полностью достроить до конца 2026 года.

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