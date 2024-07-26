В Уфе новый геномный центр будет выпускать IT-специалистов

Строящийся геномный центр в Уфе будет готовить не только генетиков, но и специалистов в сфере IT. В частности, любой желающий сможет бесплатно получить в нем востребованную специальность в области информационных технологий.

До запуска геномного центра меньше полугода. Каркас здания готов на 50%. Работы идут полным ходом. На очереди еще два верхних этажа. При этом строители спокойны: всё по плану и даже с опережением графика.

Геномный центр — первая часть второй очереди строящегося межвузовского кампуса. Лаборатории, которые разместят в четырехэтажном здании, будут работать в единой связке с уже существующими исследовательскими площадками. Сейчас учёные особый акцент сделали на изучении персонализированной медицины. За этим, как говорят, будущее в лечении многих заболеваний.

Геном человека состоит из 3 млрд пар нуклеотидов или букв, если говорить понятным языком. Для расшифровки этих уникальных комбинаций нужны большие вычислительные мощности, которыми и оснастят геномный центр. Поэтому исследования и обучение здесь будут вестись на стыке сразу нескольких дисциплин: не только генетики, но и цифровых технологий.

Готовить IT-специалистов высокого уровня здесь будут и в рамках образовательного проекта «Школа 21» от Сбербанка. Его реализуют по поручению Президента России Владимира Путина. Главная особенность — обучение будет бесплатным, при этом получить его сможет каждый желающий старше 18 лет.

Соглашение о запуске программы Радий Хабиров и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали в июне на экономическом форуме в Петербурге. Как не раз отмечал глава республики, будущее экономики и социальной сферы — в развитии информационных технологий.

Мы видим, насколько в последние годы растёт роль науки как ведущей силы укрепления нашей экономики, цифровизации и обеспечения технологического суверенитета страны. Безусловно, для управленческой команды региона поддержка научно-исследовательской работы — это важнейшая задача. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан