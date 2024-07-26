В Башкирии вырос объём производства цемента

С 2019 по 2023 годы объём промышленной продукции в Абзелиловском районе вырос более чем в 17,5 раз. В 2023 общая сумма составила свыше 2 млрд 200 млн рублей. Во многом это стало возможным благодаря открытию завода «Цемикс». Предприятие производит порядка 180 тыс. тонн продукции в год, а половина коллектива состоит из местных жителей.

На предприятии лаборант Клара Шахниязова работает не первый год. Она отвечает за проверку качества выпускаемой продукции. В том числе проверяется и время схватывания цемента. На работу приезжает из села Янгельское. Говорит, удобно, автобус предприятия собирает и развозит сотрудников.

«Цемикс» открылся в 2021 году. Событие имело статус всероссийского уровня. Участие в запуске принял Президент страны Владимир Путин и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Завод производит белый цемент. Помимо Башкортостана, такое производство есть только в Московской области. Сейчас завод выходит на полную мощность. В настоящее время здесь выпускается 180 тыс. тонн продукции в год. Руководство завода отмечает, что большую роль играет поддержка республиканскими властями.

Сейчас на предприятии трудятся 230 работников. Более половины из них — жители Абзелиловского района. Для школьников здесь постоянно проводят экскурсии, отбирают абитуриентов, которым помогают в поступлении. Студенты приезжают сюда на практику, а после окончания самые успешные выпускники попадают в команду. Есть уже и свои ветераны, которые делятся опытом.