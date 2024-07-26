ХК «Толпар» начал подготовку к новому сезону

Молодежная хоккейная команда «Толпар» вышла из отпуска и приступила к тренировкам. Прошлый сезон для уфимского коллектива выдался неудачным – «Толпар» не вышел в плей-офф. Сейчас игроки тренируются два раза в день на льду уфимского дворца спорта.
До начала хоккейного сезона осталось чуть больше месяца. Чтобы не повторять ошибок прошлого, к тренировочному процессу необходимо отнестись более ответственно. Обновление уфимского коллектива хорошо заметно, в том числе тренерского штаба. Возглавил уфимскую «молодежку» Евгений Есаулов. Также пополнил штаб тренер вратарей Айрат Шигапов.
Усилят коллектив в новом сезоне 19 хоккеистов. Большинство вновь пришедших из школы «Салават Юлаев». Также в команде трое игроков из ЦСКА, которые перешли в рамках обмена нападающего Ивана Дроздова. Помимо тех, кто не проходит в «Толпар» по возрасту, коллектив покинули вратари Егор Бай и Валерий Кондюков и защитник Инсаф Африданов.
Перед уфимским коллективом стоят серьезные цели на предстоящий сезон. Одна из них — вернуться в «Золотой дивизион». Прошлый сезон «Толпара» завершился в феврале, тогда они остановились на последнем месте. В плей-офф попасть не удалось. Нынешний сезон команда начнет в серебряном дивизионе.
Первый предсезонный сбор продлится до 31 июля. С 20 августа в Уфе пройдет кубок Родиона Амирова. На домашнем льду «Толпар» встретится со «Стальными лисами» из Магнитогорска, «Мамонтами Югры» из Ханты-Мансийска и «Белыми медведями» из Челябинска.