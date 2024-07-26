ХК «Толпар» начал подготовку к новому сезону

Молодежная хоккейная команда «Толпар» вышла из отпуска и приступила к тренировкам. Прошлый сезон для уфимского коллектива выдался неудачным – «Толпар» не вышел в плей-офф. Сейчас игроки тренируются два раза в день на льду уфимского дворца спорта.

До начала хоккейного сезона осталось чуть больше месяца. Чтобы не повторять ошибок прошлого, к тренировочному процессу необходимо отнестись более ответственно. Обновление уфимского коллектива хорошо заметно, в том числе тренерского штаба. Возглавил уфимскую «молодежку» Евгений Есаулов. Также пополнил штаб тренер вратарей Айрат Шигапов.

Конечно, немного удалось посмотреть, но с прошлого сезона игры. Сейчас познакомился с ребятами, идёт тренировочный процесс. У всех ребят горят глаза, с большим желанием тренируются. Евгений Есаулов, старший тренер ХК «Толпар»

Усилят коллектив в новом сезоне 19 хоккеистов. Большинство вновь пришедших из школы «Салават Юлаев». Также в команде трое игроков из ЦСКА, которые перешли в рамках обмена нападающего Ивана Дроздова. Помимо тех, кто не проходит в «Толпар» по возрасту, коллектив покинули вратари Егор Бай и Валерий Кондюков и защитник Инсаф Африданов.

Поступило предложение в мае от моего агента. Со многими ребятами был знаком, поэтому проблем при знакомстве не было. Цели уже обозначены, поэтому сейчас работаем над тем, чтобы их воплотить в реальность. Максим Агафонов, защитник ХК «Толпар»

Перед уфимским коллективом стоят серьезные цели на предстоящий сезон. Одна из них — вернуться в «Золотой дивизион». Прошлый сезон «Толпара» завершился в феврале, тогда они остановились на последнем месте. В плей-офф попасть не удалось. Нынешний сезон команда начнет в серебряном дивизионе.

Лето прошло замечательно. После сезона чуть-чуть отдохнул и приступил к тренировкам. Сейчас, думаю, что в хорошей физической форме, но еще набираю. Проходят предсезонные сборы, поэтому приходим в праймовую форму. Артём Набиев, нападающий ХК «Толпар»