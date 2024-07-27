В Башкирии эвакуируют жителей подтопленных территорий

Сегодня в 06:35 утра начали эвакуацию населения из этих домов, детей разместили у родственников. Развернули ПВР в местном СДК, однако люди отказались от размещения. Также эвакуировали 24 туриста, которые сейчас находятся в Старосубхангулово и Миндигулово. Силы и средства районного звена БТП РС ЧС приведены в повышенную готовность. Провели работы по укреплению берега реки Белой в Старосубхангулово с привлечением двух КАМАЗов и экскаватора-погрузчика. Для эвакуации населения подготовлены три автобуса вместимостью по 25 мест. Подготовлен ПВР МОБУ СОШ с. Старосубхангулово.

Газиз Манапов, глава Бурзянского района