В Башкирии эвакуируют жителей подтопленных территорий
В Башкирии из-за сильного ливня фиксируют разрушение и перелив дорог, подъём уровня рек и подтопление придомовых территорий.
Так, в Бурзянском районе ведётся эвакуация местных жителей. Сельчан приглашают переждать потоп в пунктах временного размещения.
Затяжные дожди привели к резкому повышению уровня рек в районе. Имеются участки, недоступные для проезда, местами подтоплены придомовые территории. На реке Белой в Старосубхангулово текущий уровень 492 см (спад -10 см). Идет круглосуточное дежурство и мониторинг обстановки. В выходные сохранится неустойчивый характер погоды, сильные дожди и ливни. В связи с этим прогнозируется увеличение уровня воды в реках.
Газиз Манапов, глава Бурзянского района
Из-за большого объема воды в деревне Миндигулово подтопило 15 домов, где проживают 45 человек, включая 18 детей.
Сегодня в 06:35 утра начали эвакуацию населения из этих домов, детей разместили у родственников. Развернули ПВР в местном СДК, однако люди отказались от размещения. Также эвакуировали 24 туриста, которые сейчас находятся в Старосубхангулово и Миндигулово. Силы и средства районного звена БТП РС ЧС приведены в повышенную готовность. Провели работы по укреплению берега реки Белой в Старосубхангулово с привлечением двух КАМАЗов и экскаватора-погрузчика. Для эвакуации населения подготовлены три автобуса вместимостью по 25 мест. Подготовлен ПВР МОБУ СОШ с. Старосубхангулово.