Стало известно, какие меры предпринимаются в Башкирии в борьбе с дождевым паводком

Представители Госкомитета Башкирии по ЧС рассказали, какие меры предпринимаются в республике для борьбы с последствиями дождевого паводка.
В селе Янгильское Абзелиловского района для недопущения перелива дамбы обустроили дополнительный паводковый сброс. Также по республике идет восстановление размытых участков дорог и мостов, а спасатели оказывают помощь жителям в зоне подтоплений.
Совместно с МЧС РБ прошел оперштаб с главами городов и районов республики под руководством заместителя премьер-министра правительства РБ Ирека Сагитова, где приняли дополнительные меры по ликвидации последствий паводка.
По данным ФГБУ «Башкирское УГМС» 25–26 июля по республике прогнозировались очень сильные дожди и грозы, локально крупный град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечаются:
— на реке Белой в деревне Устье-Бассы Архангельского района: уровень воды поднялся за сутки на 155 см, текущий уровень 234 см, выход реки на пойму 369 см;
— на реке Белой возле с. Тирлян: уровень воды за сутки поднялся на 153 см, текущий уровень 296 см, выход реки на пойму при 359 см;
— на реке Уфе в с. Красный ключ Нуримановского района: уровень воды за сутки поднялся на 134 см, текущий уровень 292 см, выход реки на пойму 637 см;
— на реке Инзер возле с. Ассы Белорецкого района: уровень воды за сутки поднялся на 95 см, текущий уровень 189 см, выход реки на пойму 369 см.
Жителей Башкирии призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике — ситуация находится на контроле, ведется круглосуточный мониторинг.