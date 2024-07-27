Стало известно, какие меры предпринимаются в Башкирии в борьбе с дождевым паводком

Сегодня ночью поступило сообщение о том, что в Старосубхангулово и Миндигулово Бурзянского района под угрозой подтопления находились дома в результате подъема воды на реке Белой. Было проведено оповещение населения. Для возможной эвакуации населения подготовлен автобус и пункт временного размещения. В настоящее время уровень воды стабилен, рост остановился. Утром поступило сообщение о том, что в деревне Мулдашево Учалинского района смыло мост, под угрозой подтопления были 40 домов. В настоящее время уровень воды снизился, есть объездная дорога.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС