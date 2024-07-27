В Учалинском районе зафиксирован подъём уровня 50 малых рек

В районах Башкирии из-за проливных дождей фиксируются подъём уровня рек и подтопление дорог и населённых пунктов.

Фото №1 - В Учалинском районе зафиксирован подъём уровня 50 малых рек

Глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов сообщил, что около 50 малых рек из-за дождя превратились в бурные потоки. За третью декаду месяца выпало 113,9 мм осадков при норме в 32 мм.

В связи с дождевым паводком идет подтопление территорий населённых пунктов, в первую очередь домов частного сектора, расположенных в низинах, в близи рек и озёр. Ситуацию держим на контроле, главы поселений отрабатывают на местах. Совместные оперативные группы администрации, МЧС и Госкомитета по ЧС РБ выезжают на гидротехнические сооружения и в населенные пункты.

Руслан Гилязетдинов, глава Учалинского района 

Были введены ограничения движения транспорта по дорогам:

«Старобайрамгулово — Шарипово — Вознесенка»;

«Малоказаккулово – Сураманово – а/д Баимово – Озерный».

Из-за подтопления автодорог и разрушения мостовых сооружений отсутствует проезд в следующие деревни: Шарипово, Азнашево, Кажаево, Сураманово.

Фото №2 - В Учалинском районе зафиксирован подъём уровня 50 малых рек

Утром поступила информация по разрушению моста в д. Мулдашево, оперативная группа выехала на место, из Белорецка направлены спасатели Госкомитета по ЧС. Отрабатываем по подвозу продуктов.

Руслан Гилязетдинов, глава Учалинского района 

Фото: Руслан Гилязетдинов.

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