В Учалинском районе зафиксирован подъём уровня 50 малых рек

В районах Башкирии из-за проливных дождей фиксируются подъём уровня рек и подтопление дорог и населённых пунктов.
Глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов сообщил, что около 50 малых рек из-за дождя превратились в бурные потоки. За третью декаду месяца выпало 113,9 мм осадков при норме в 32 мм.
Были введены ограничения движения транспорта по дорогам:
«Старобайрамгулово — Шарипово — Вознесенка»;
«Малоказаккулово – Сураманово – а/д Баимово – Озерный».
Из-за подтопления автодорог и разрушения мостовых сооружений отсутствует проезд в следующие деревни: Шарипово, Азнашево, Кажаево, Сураманово.
Фото: Руслан Гилязетдинов.