В Учалинском районе зафиксирован подъём уровня 50 малых рек

В связи с дождевым паводком идет подтопление территорий населённых пунктов, в первую очередь домов частного сектора, расположенных в низинах, в близи рек и озёр. Ситуацию держим на контроле, главы поселений отрабатывают на местах. Совместные оперативные группы администрации, МЧС и Госкомитета по ЧС РБ выезжают на гидротехнические сооружения и в населенные пункты.

Руслан Гилязетдинов, глава Учалинского района