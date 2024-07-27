В Башкирии в лесу найдена убитой пропавшая женщина

В Учалах расследуют смерть 38-летней женщины. Подробности сообщают в Следственном комитете.
8 июля в полицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже подруги. Женщина не появлялась дома в течение нескольких дней. Выяснилось, что в последнее время она часто проводила время за распитием алкоголя со знакомым. Мужчина заявил, что ничего о пропаже женщины не знает, но вскоре сознался, что они поссорились в лесу, после чего он ушёл. Через некоторое время мужчина пришёл в полицию с явкой с повинной.
Он сообщил, что 2 июля во время ссоры ударил подругу ножом, а после спрятал тело в кустах. Мужчина сам указал на местоположение убитой полицейским.