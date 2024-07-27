МЧС Башкирии круглосуточно ведет работы на подтопленных территориях

Сегодня спасатели Госкомитета республики по ЧС помогли эвакуироваться многодетной семье из подтопленного дома в селе Муракаево в Абзелиловском районе. Поднялся уровень воды в реке Малый Кизил. Семья перебралась временно к родственникам.

Еще одно видео, снятое сельчанами в Абзелиловском районе. Там в водный поток угодило стадо коров. Животные благополучно выбрались на берег. Из-за подтопления автодорог или разрушения мостовых сооружений отсутствует проезд в деревни Шарипово, Азнашево, Кажаево, Сураманово Учалинского района. Ночью поступила информация о разрушении моста у села Мулдашево. На месте работает оперативная группа Госкомитета по ЧС. В случае необходимости готовы к подвозу продуктов.

Также в д. Миндигулово Бурзянского района оказались подтоплены 15 домов. 45 жителей были эвакуированы. Все они решили временно переехать к родственникам. Проводятся работы по укреплению берега реки Белая в Старосубхангулово. Из-за дождей закрыты для посещения пещера Шульган-таш, природный парк «Иремель».

Экстренные службы просят жителей и гостей республики воздержаться от сплавов, походов и других видов туристического отдыха. В ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды. Кроме того, главы муниципалитетов Зауралья рекомендуют родителям усилить контроль над местами игр детей, не оставлять их без внимания и не подпускать к водоемам.