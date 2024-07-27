В Башкирии почтили память погибших детей Донбасса

Республика Башкортостан приняла участие во всероссийской акции-реквиеме по невинно погибшим от военной агрессии киевского режима детям Донбасса, Новороссии и приграничных к зоне проведения СВО субъектов. Скорбную дату установили еще в 2022 году власти ДНР, чтобы увековечить память погибших при обстреле Горловки украинской армией в 2014 году. Прошло уже десять лет, но каждый помнит о тех трагических событиях. В этот день взрослые и дети зажигают свечи, возлагают к мемориалам цветы, запускают белые шары и бумажные кораблики, высаживают цветы и деревья, отдавая дань памяти безвременно ушедшим невинным жертвам.

Белые голуби, взмывающие ввысь не просто так. Птицы олицетворяют чистоту детских сердец. Арку установили в память о погибших малышах и подростках.

С трепетом и чувством ребята мастерили фигурки, помня о погибших сверстниках. Целых восемь лет дети Донбасса страдали от киевского режима. Ради спасения невинных Россия выступила против преступлений неонацистов и стала надежным щитом для измученных войной жителей Донецкой и Луганской народных республик. Арка с голубями будет возвышаться над камнем памяти. Как напоминание о трагических событиях. И в то же время символ надежды на мирное будущее.

Камень памяти появился восемь лет назад. И с тех пор на этом месте возлагают цветы погибшим детям войны. А с прошлого года и жертвам Донбасса, девчонкам и мальчишкам, у которых агрессоры украли детство, юность, отобрали жизнь. На младший отряд возложили ответственную миссию — запустить в небо белые шарики.

В этот день на территории лагеря появились и кусты белых гортензий. Теперь они также будут напоминать о скорбной дате. А в это время в Стерлитамаке организовали мастер-класс по изготовлению бумажных журавлей.

Фигурки возложили вместе с гвоздиками к Вечному огню. Почтили память погибших минутой молчания. К траурному мероприятию присоединились также в Чишминском районе. В парке «Патриот» зачитывали имена погибших детей и их биографию.