В Башкирии в селе Баймакского района обновили системы водоснабжения

Не только бесперебойность, но и отсутствие накипи в чайнике. Благодаря модернизации системы водоснабжения в селе Темясово Баймакского района серьезно удалось повысить качество питьевой воды. На одной стороне населенного пункта здесь обновили сети, а на другой смонтировали новую водонапорную башню, что позволит сегодня поддерживать должное давление в системе. Этого ремонта местные жители ждали давно.
За последние годы в Баймакском районе привели в порядок несколько водонапорных башен. Эта работа проводится по поручению Главы Башкортостана, в рамках обеспечения населения качественной питьевой водой. Не только вопросы жизнеобеспечения решаются в районе, благодаря поддержке Радия Хабирова, говорят в Темясовском сельсовете, меняется в целом облик населенных пунктов.