В Башкирии в селе Баймакского района обновили системы водоснабжения

Не только бесперебойность, но и отсутствие накипи в чайнике. Благодаря модернизации системы водоснабжения в селе Темясово Баймакского района серьезно удалось повысить качество питьевой воды. На одной стороне населенного пункта здесь обновили сети, а на другой смонтировали новую водонапорную башню, что позволит сегодня поддерживать должное давление в системе. Этого ремонта местные жители ждали давно.