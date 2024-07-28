В Башкирии спасатели контролируют все ситуации по дождевому паводку

Стала известна актуальная информация о том, как проходит дождевой паводок в Башкирии. Об этом информирует пресс-служба госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям:

В связи с обильным выпадением осадков в виде дождя на контроле находится 16 ситуаций в 7 муниципалитетах: Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Белорецком, Учалинском, Салаватском, Мелеузовском районах.

Сообщается, что приток к Нугушскому водохранилищу постепенно снижается. Тем временем на Юмагузинском водохранилище приток и сброс сохраняется на уровне около 900 кубических метров в секунду. Экстренные ведомства держат ситуацию на контроле.