В Башкирии спасатели контролируют все ситуации по дождевому паводку

Стала известна актуальная информация о том, как проходит дождевой паводок в Башкирии. Об этом информирует пресс-служба госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям: 

Фото №1 - В Башкирии спасатели контролируют все ситуации по дождевому паводку
  • на реке Белой в городе Салавате уровень воды поднялся за сутки на 71 см; текущий уровень 394 см, выход реки на пойму 453 см;
  • на реке Уфе в селе Старые Карашиды Иглинского района уровень воды поднялся за сутки на 101 см; текущий уровень 247 см, выход реки на пойму 1084 см;
  • на реке Уфе в деревне Укман Дуванского района уровень воды поднялся за сутки на 77 см; текущий уровень 295 см, выход реки на пойму 756 см;
  • на реке Сим в селе Ломовка Белорецкого района уровень воды поднялся за сутки на 65 см; текущий уровень 257 см, выход реки на пойму 260 см;
  • на реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района уровень воды поднялся за сутки на 185 см; текущий уровень 429 см, выход реки на пойму 500 см. 
Фото №2 - В Башкирии спасатели контролируют все ситуации по дождевому паводку

В связи с обильным выпадением осадков в виде дождя на контроле находится 16 ситуаций в 7 муниципалитетах: Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Белорецком, Учалинском, Салаватском, Мелеузовском районах. 

пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

Сообщается, что приток к Нугушскому водохранилищу постепенно снижается. Тем временем на Юмагузинском водохранилище приток и сброс сохраняется на уровне около 900 кубических метров в секунду. Экстренные ведомства держат ситуацию на контроле.

Фото: госкомитет РБ по ЧС

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