В Башкирии спасатели контролируют все ситуации по дождевому паводку
Стала
известна актуальная информация о том, как проходит дождевой паводок в Башкирии.
Об этом информирует пресс-служба госкомитета республики по чрезвычайным
ситуациям:
на реке Белой в городе Салавате уровень воды поднялся за сутки на 71 см;
текущий уровень 394 см, выход реки на пойму 453 см;
на реке Уфе в селе Старые Карашиды Иглинского района уровень воды поднялся за
сутки на 101 см; текущий уровень 247 см, выход реки на пойму 1084 см;
на реке Уфе в деревне Укман Дуванского района уровень воды поднялся за сутки на
77 см; текущий уровень 295 см, выход реки на пойму 756 см;
на реке Сим в селе Ломовка Белорецкого района уровень воды поднялся за сутки на
65 см; текущий уровень 257 см, выход реки на пойму 260 см;
на реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района уровень воды поднялся за
сутки на 185 см; текущий уровень 429 см, выход реки на пойму 500 см.
В связи с обильным выпадением осадков в виде дождя на контроле находится 16 ситуаций в 7 муниципалитетах: Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Белорецком, Учалинском, Салаватском, Мелеузовском районах.
пресс-служба госкомитета РБ по ЧС
Сообщается,
что приток к Нугушскому водохранилищу постепенно снижается. Тем временем на
Юмагузинском водохранилище приток и сброс сохраняется на уровне около 900
кубических метров в секунду. Экстренные ведомства держат ситуацию на контроле.