В Башкирии спасатели держат на контроле ситуации по дождевому паводку в семи районах

В числе пострадавших от затянувшихся ливней Абзелиловский, Баймакский, Бурзянский, Белорецкий, Учалинский, Салаватский и Мелеузовский районы. Тем временем вода в некоторых реках продолжает прибывать.

По последним данным Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, рост уровня воды почти на метр отмечается на реке Уфа в Иглинском и Дуванском районах, на реке Белой близ города Салавата, а также поселка Ломовка. Между тем Юрюзань в Салаватском районе только за сутки поднялась на 185 см.