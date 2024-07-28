В Башкирии борются с последствиями дождевого паводка

В Учалинском районе главы сельских поселений составляют перечень необходимых продуктов и лекарств для подвозов. Там этой ночью пришлось сложнее всего. Местами организована канатная и лодочная переправы. Изучаются технические решения для восстановления сообщения с населёнными пунктами, сообщил глава администрации района. Идет круглосуточное дежурство спасателей. Проезды к деревням начнут восстанавливать с улучшением погоды. В целом из подтопленных населенных пунктов республики, по данным МЧС, эвакуировано 96 человек, в том числе 29 детей.

Это кадры деревни Миндигулово. Там оказались затоплены 15 домов. Спасатели эвакуировали более четырех десятков человек. Все они решили временно переехать к родственникам. Эвакуация потребовалась и технике сельчан, которая выбраться из водной западни своим ходом уже не могла. Деревня находится прямо на берегу Белой. Из-за сильных ливней река вышла из берегов. Под угрозой оказался и райцентр. Но специалисты начали укреплять береговую зону Субхангулово.

Из-за сильных потоков закрыт для посещения природный парк «Иремель». Посетить пещеру Шульган-Таш тоже не удастся. Спасателям уже пришлось эвакуировать тех, кто всё-таки решил выбраться на природу. Такую картину застали туристы в Бурзянском районе, когда пытались вернуться домой. Из-за сильных ливней поток размыл дорогу к трассе. На выручку пришли спасатели. Специалисты натянули перила и по бревну благополучно перевели троих взрослых и двух детей.

Так непогода постучалась в дом жителей села Аскарово. От бурных потоков не спасали и резиновые сапоги. Подворья затоплены. Вода в районе настигла около сотни придомовых территорий. Спасатели вовремя провели эвакуацию населения. Люди забирали с собой и домашних животных. Но кого-то стихия настигла врасплох. Стадо коров угодило в бурный поток. Но парнокопытные справились со стихией и благополучно выбрались на берег.

А в деревне Муракаево сотрудники Госкомитета республики по ЧС из подтопленного дома помогли эвакуироваться многодетной семье. Детей на руках вынесли спасатели и на лодке вывезли всех в безопасное место. Семья временно перебралась к родственникам. Оперштаб МЧС работает в круглосуточном режиме. В районах организовано дежурство и мониторинг, ведется обход дворов.

Местами вода идёт на спад, но в то же время появляются новые места, где требуется помощь спасателей. Тяжёлой прошедшая ночь выдалась для Учалинского района. Несмотря на то, что дождь прекратился, к вечеру вода пошла с гор, где берут начало местные реки. Из-за этого значительно поднялся уровень. Ночью были экстренно брошены силы на прокоп проран на реке Уй. Отрезаны от большой земли оказались жители деревни Мулдашево. Там размыты дороги, а также произошёл перелив воды через плотину.

А это уже кадры, сделанные сотрудниками карьера «Юбилейный». В четверг там в срочном порядке были выведены все работники. Руководство приняло решение из-за сильных ливней приостановить добычу, так как под угрозой уже могли оказаться жизни шахтёров. Аномальные ливни синоптики объясняют влиянием циклона, сместившегося с Каспийского моря вдоль Уральского хребта. А географы называют это закономерностью 33-летнего климатического цикла. На стыке двух таких мы сейчас и находимся.