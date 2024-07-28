Известно, какие исследования будут проводить в геномном центре в Уфе

Искусственный интеллект для расшифровки генов. Стало известно, какие исследования будут проводить в геномном центре, который обещают открыть в этом году. О ходе строительства на неделе рассказал Радий Хабиров. Объект наполнят самым современным оборудованием, которое поможет совершать прорывы в сфере IT и медицины. О взаимосвязи между столь разными сферами и тех исследованиях, которыми сейчас занимаются башкирские ученые, – в нашем сюжете.
В сложных терминах кроется понятная для каждого задача. Исследование рака – одно из важнейших направлений, в котором работают башкирские ученые. В данном случае сотрудники лаборатории, открытой год назад в рамках Евразийского НОЦ, изучают мутации в генах при новообразованиях в легких.
Если сейчас протоколы лечения зачастую одинаковы для всех, то при более глубоком изучении заболевания возможно сделать терапию индивидуальной. В этом случае речь идет о персонализированной медицине, которую в Башкортостане активно изучают и по другим болезням. Направление неразрывно связано с молекулярной медициной и геномикой.
Проблема в том, что геном человека состоит из 3 млрд пар нуклеотидов, или букв, если говорить понятным языком. Для расшифровки этих уникальных комбинаций нужны большие вычислительные мощности. Такими оснастят новые лаборатории, которые появятся в геномном центре.
Строительство объекта началось буквально месяц назад, на сегодня готово уже 50% каркаса здания. На очереди еще два верхних этажа. Строители спокойны: всё по плану и даже с опережением графика. Сдать геномный центр намерены до конца этого года.
Новые лаборатории будут работать в единой связке с уже существующими, а исследования и обучение будут вестись на стыке сразу нескольких дисциплин.
Специалистов по этому самому искусственному интеллекту будут готовить здесь же в рамках образовательного проекта «Школа 21» от «Сбербанка». Обучение будет бесплатным, при этом получить его сможет каждый желающий старше 18 лет. Соглашение о запуске программы Радий Хабиров и председатель правления кампании Герман Греф подписали в июне на экономическом форуме в Петербурге.
Геномный центр – объект второй очереди строящегося межвузовского кампуса. По проекту здесь также возведут семь башен, где появятся общежития на 4300 студенческих мест, учебные блоки, лаборатории и общественно-деловые пространства. Комплекс, который должны достроить до конца 2026 года, объединит высокие технологии и лучшие умы республики.