Известно, какие исследования будут проводить в геномном центре в Уфе

Искусственный интеллект для расшифровки генов. Стало известно, какие исследования будут проводить в геномном центре, который обещают открыть в этом году. О ходе строительства на неделе рассказал Радий Хабиров. Объект наполнят самым современным оборудованием, которое поможет совершать прорывы в сфере IT и медицины. О взаимосвязи между столь разными сферами и тех исследованиях, которыми сейчас занимаются башкирские ученые, – в нашем сюжете.

В сложных терминах кроется понятная для каждого задача. Исследование рака – одно из важнейших направлений, в котором работают башкирские ученые. В данном случае сотрудники лаборатории, открытой год назад в рамках Евразийского НОЦ, изучают мутации в генах при новообразованиях в легких.

Одной из наших задач на сегодняшний день является создание тест-систем для раннего выявления онкологических заболеваний, для прогноза их течения и для выявления тех мутаций, которые могут повлиять на терапию онкологических заболеваний. Ирина Гилязова, старший научный сотрудник молодежной лаборатории «Структурная и функциональная геномика человека» УФИЦ РАН

Если сейчас протоколы лечения зачастую одинаковы для всех, то при более глубоком изучении заболевания возможно сделать терапию индивидуальной. В этом случае речь идет о персонализированной медицине, которую в Башкортостане активно изучают и по другим болезням. Направление неразрывно связано с молекулярной медициной и геномикой.

Известны гены индивидуальной чувствительности и устойчивости к лекарственным препаратам. Если нам, например, подходит анальгин для лечения головной боли, другому человеку это не подходит. И сейчас в мире более 200 лекарств, в которых открыты такие гены. Прежде чем врач назначает лекарственный препарат, он знает, что нужно проверить, какой у него ген чувствительности к этому препарату. Эльза Хуснутдинова, научный руководитель института биохимии и генетики УФИЦ РАН

Проблема в том, что геном человека состоит из 3 млрд пар нуклеотидов, или букв, если говорить понятным языком. Для расшифровки этих уникальных комбинаций нужны большие вычислительные мощности. Такими оснастят новые лаборатории, которые появятся в геномном центре.

Строительство объекта началось буквально месяц назад, на сегодня готово уже 50% каркаса здания. На очереди еще два верхних этажа. Строители спокойны: всё по плану и даже с опережением графика. Сдать геномный центр намерены до конца этого года.

Новые лаборатории будут работать в единой связке с уже существующими, а исследования и обучение будут вестись на стыке сразу нескольких дисциплин.

Мы предполагаем готовить здесь специалистов уникального профиля, которые разбираются и в генетике, и в информационных технологиях. Здесь станет возможным применять такое направление, как искусственный интеллект для обработки генетических материалов. Сергей Гладких, директор ООО «Кампус»

Специалистов по этому самому искусственному интеллекту будут готовить здесь же в рамках образовательного проекта «Школа 21» от «Сбербанка». Обучение будет бесплатным, при этом получить его сможет каждый желающий старше 18 лет. Соглашение о запуске программы Радий Хабиров и председатель правления кампании Герман Греф подписали в июне на экономическом форуме в Петербурге.

Мы видим, насколько в последние годы растёт роль науки как ведущей силы укрепления нашей экономики, цифровизации и обеспечения технологического суверенитета страны. Безусловно, для управленческой команды региона поддержка научно-исследовательской работы – это важнейшая задача. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан