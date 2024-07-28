Высокая зарплата и достойные условия: в башкирском Зауралье развиваются промпредприятия

Для инвесторов – медь и золото, для местного населения – трудоустройство, достойная заработная плата и ряд других благ. Развитие промышленности на территории Зауралья в последние годы позволяет в лучшую сторону менять экономику муниципалитетов. Реализуются новые инвестпроекты, появляются дополнительные рабочие места. Съемочная группа телеканала БСТ выехала на юго-восток Башкортостана, чтобы узнать, хорошо ли там платят и каковы условия труда.

Для рядового обывателя это просто поле и непонятные трубы, уходящие вглубь. Но это не простая земля, а баймакская, богатая своими золотыми запасами. Именно так выглядит подземный способ добычи драгоценного металла. Это один из самых экологичных способов. Единственный реагент, используемый в процессе выщелачивания золота, – хлорид натрия, то есть обычная соль.

В этих сорбционных колоннах происходит процесс осаждения растворенного золота. Это что-то наподобие домашнего фильтра для воды. Только если в бытовых условиях там не остается ничего ценного, здесь оседает драгметалл.

Работа интересная и главное – рядом с домом, говорит Денис Кадыров. Зарплата также достойная. На золоторудном месторождении Туба-Каин он трудится около семи лет. Нравится молодому специалисту и вахтовый метод.

Рабочие места для местных жителей и вклад в общее развитие экономики района. О важности таких предприятий говорить не приходится. Руководство Хайбуллинской горной компании работает в тесном взаимодействии с органами республиканской и муниципальной власти.

Баймакский район в первую очередь является сельскохозяйственным, но промышленность тоже вносит серьезный вклад в общее развитие муниципалитета. Среди таких предприятий и Баймакский литейно-механический завод. Там сегодня трудится почти 400 человек. Средняя зарплата по рабочим специальностям составляет 52 тысячи рублей. Токари, к примеру, и вовсе в среднем получают по 81 тысяче.

Примерно такие же слова: «Лучше работать рядом с домом, чем где-то на северах», – говорит и Талип Кутлугалямов. Он четыре года трудится на горнообогатительной фабрике «Башмеди» в Хайбуллинском районе. Слесарь-ремонтник поддерживает работоспособность узлов и механизмов производственного оборудования. В будущем хочет подняться по карьерной лестнице. Возможности такие на предприятии имеются. «Башмедь», говорят работники предприятия, – это в первую очередь достойная заработная плата, хорошие условия труда, социальные гарантии. Но этим все не ограничивается.