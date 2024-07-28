Эксперты рассказали, ожидает ли Башкирию дефицит мёда

Будет ли мёд в этом сезоне? Весенние заморозки, шелкопряд и мор пчёл сказались на объёмах. Меньше, в частности, будет липового мёда. По законам рынка дефицитный продукт подорожает. А вот дождливая погода, переживают любители сладкого продукта, повлияет на его качество. Что из этого правда и будет ли зимой на столах полезное лакомство?

Липовый мед Рифа Шавалеева давно стал их семейным брендом. А то, что его производит пчела среднерусской породы, делает лакомство исконно башкирским. Отец и сын вовсю готовятся к сбору меда в этом сезоне. Расстраивает пасечников погода. Ее капризы отражаются на качестве продукта.

А вот для Натальи Филенко несмотря ни на что башкирский мед остается самым долгожданным. Много лет она живет в другом регионе. Уроженка Башкортостана каждый год приезжает на родину и не возвращается домой без баночки меда. Здесь он особенный, говорит женщина. А цена ее не смущала никогда – польза от меда больше его стоимости.

Сами же пчеловоды признаются: ценник в этом году на мед повысится, в частности, на липовый. Потому как этот сорт лакомства попал в список дефицитных. Весенние заморозки побили липовый первоцвет. К примеру, трехлитровая банка подорожает примерно на тысячу рублей.

К слову, литровая банка должна содержать 1 килограмм 400 граммов меда. Если вес меньше, то, скорее всего, пасечники нарушили правила сбора, откачав его недозревшим. И пчелы к водянистости лакомства не имеют никакого отношения – крылатые труженики работают на совесть даже в пасмурную погоду.

Еще один несладкий для пасечников момент – бесконтрольный ввоз пчелопакетов из южных стран. С ними вместе приезжают и экзотические заболевания насекомых. Сертификат соответствия имеют несколько организаций – остальное, по сути, контрафакт. Внимательными здесь нужно быть самим производителям. А вот переживать, говорят эксперты, что на столах в этом сезоне не будет меда, точно не стоит. Его достаточно, чтобы прокормить республику, хотя липового и вправду будет меньше. А он всегда был дороже цветочного.