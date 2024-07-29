Ситуация по дождевому паводку в Учалинском районе Башкирии улучшается

В реках Учалинского района Башкирии уровень воды снизился, но пока еще остается значительным. Об этом накануне в своих социальных сетях сообщил глава района Руслан Гилязетдинов.

Фото №1 - Ситуация по дождевому паводку в Учалинском районе Башкирии улучшается

Вчерашний день и ночь были для нас очень напряженными. Несмотря на то, что дождь прекратился, к вечеру вода пошла с гор, где берут начало наши реки, и уровень значительно поднялся. Пришлось ночью прокопать прораны на реке Уй. Оперативная обстановка менялась каждый час. Район наш большой, спасибо жителям и главам, которые оперативно информировали обо всех изменениях. На сегодня ситуация стабилизировалась, но работаем в режиме повышенной готовности. Уровень воды упал, но еще значительный. 

Руслан Гилязетдинов, глава Учалинского района

Также Руслан Гилязетдинов рассказал о том, что оперативная группа муниципалитета, главы поселений, а также представители МЧС по Башкирии выполняли объезд населенных пунктов района. Подготовлены перечни необходимых населению продуктов и лекарственных препаратов, прорабатываются технические решения для восстановления сообщения с населенными пунктами.

К примеру, в деревне Азнашево оборудовали канатную переправу, а по объездной дороге из-за подтопления пока передвигаются только большегрузы. В Шарипово и Кажаево тоже есть объездные дороги, но они предусмотрены только для вездеходов. Лодочную переправу организовали в деревне Мулдашево. Дежурят спасатели.  

Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о том, что на контроле ГУ МЧС России по Башкирии находятся 23 ситуации, где в семи муниципалитетах размыты дороги и мосты, подтоплены придомовые территории.

Фото: Руслан Гилязетдинов, Vk

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