Ситуация по дождевому паводку в Учалинском районе Башкирии улучшается

В реках Учалинского района Башкирии уровень воды снизился, но пока еще остается значительным. Об этом накануне в своих социальных сетях сообщил глава района Руслан Гилязетдинов.
Также Руслан Гилязетдинов рассказал о том, что оперативная группа муниципалитета, главы поселений, а также представители МЧС по Башкирии выполняли объезд населенных пунктов района. Подготовлены перечни необходимых населению продуктов и лекарственных препаратов, прорабатываются технические решения для восстановления сообщения с населенными пунктами.
К примеру, в деревне Азнашево оборудовали канатную переправу, а по объездной дороге из-за подтопления пока передвигаются только большегрузы. В Шарипово и Кажаево тоже есть объездные дороги, но они предусмотрены только для вездеходов. Лодочную переправу организовали в деревне Мулдашево. Дежурят спасатели.
Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о том, что на контроле ГУ МЧС России по Башкирии находятся 23 ситуации, где в семи муниципалитетах размыты дороги и мосты, подтоплены придомовые территории.
Фото: Руслан Гилязетдинов, Vk