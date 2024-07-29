Ситуация по дождевому паводку в Учалинском районе Башкирии улучшается

Вчерашний день и ночь были для нас очень напряженными. Несмотря на то, что дождь прекратился, к вечеру вода пошла с гор, где берут начало наши реки, и уровень значительно поднялся. Пришлось ночью прокопать прораны на реке Уй. Оперативная обстановка менялась каждый час. Район наш большой, спасибо жителям и главам, которые оперативно информировали обо всех изменениях. На сегодня ситуация стабилизировалась, но работаем в режиме повышенной готовности. Уровень воды упал, но еще значительный.

Руслан Гилязетдинов, глава Учалинского района