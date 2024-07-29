В Башкирии показали работу первого агродрона, собранного в республике

На семинаре «День поля» в Давлекановском районе продемонстрировали работу первого агродрона, собранного в Башкортостане. Специальными гостями стали представители Национальной академии наук Белоруссии и предприятия «Авиационные технологии и комплексы» союзного государства.

Беспилотник – один из совместных брендов двух республик, который сейчас выходит на арену. Также в ходе семинара обсудили развитие семеноводства. Одна из главных задач здесь – импортозамещение. В рамках практической части участники осмотрели опытные участки с различными сортами зерновых, зернобобовых и технических культур.