В Башкирии показали работу первого агродрона, собранного в республике

На семинаре «День поля»
в Давлекановском районе продемонстрировали работу первого агродрона, собранного
в Башкортостане. Специальными гостями стали представители Национальной академии
наук Белоруссии и предприятия «Авиационные технологии и комплексы» союзного
государства.
Беспилотник – один из совместных брендов двух республик, который сейчас выходит на арену. Также в ходе семинара обсудили развитие семеноводства. Одна из главных задач здесь – импортозамещение. В рамках практической части участники осмотрели опытные участки с различными сортами зерновых, зернобобовых и технических культур.